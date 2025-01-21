قلقيلية في قبضة 'إرهاب الجيش والمستعمرين' المنفلتة

العالم - فلسطين المحتلة

جينصافوط: إصابات وإشعال النار بالممتلكات

أصيب مواطنان بجروح وعشرات آخرون بحالات اختناق، خلال هجوم نفذه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قرية جينصافوط شرق قلقيلية.

وقال عضو المجلس القروي، ساهر عيد، لـ"وفا": "في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس، تفاجأت القرية بخروج مئات المستوطنين المدججين بالسلاح في مسيرة استفزازية بالقرب من مدخل القرية. وبعد هتافات عنصرية متواصلة، منها 'الموت لكم' و*'ارحلوا'،* أقدموا على إشعال النيران بالممتلكات القريبة من المدخل، وتحطيم المركبات، ورشق الحجارة، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالحجارة في منطقة الرأس، وتسجيل ما يقارب 20 حالة اختناق بالغاز السام بين الشبان الذين حاولوا التصدي للمستوطنين ومنعهم من مواصلة إحراق الممتلكات دون جدوى."

وأضاف عيد: "اعتقل الشاب أحمد صبرة واقتيد إلى جهة غير معلومة".

وأوضح عيد أنه نتيجة الحادثة، احترق مشتل زراعي بمساحة ثلاثة دونمات يحتوي على غرف ومواد زراعية تعود للمواطن محمود عدنان، كما احترقت مركبتان للمواطن رابي عبد الرحمن بشير. بالإضافة إلى ذلك، أُحرقت منشأة تجارية (منجرة) لصاحبها عبد المالك جبريل، وجرافة وعربة متنقلة تعود لشركة عائلة البطة، حيث قدرت الخسائر بنحو نصف مليون شيقل.

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وأشار عيد إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع المجلس القروي وأبناء القرية من الوصول إلى المنطقة لتوثيق الخسائر بشكل أدق، حيث ينتشر الجنود على مدخل القرية ويمنعون الدخول إليها أو الخروج منها.

عزون: ليلة عصيبة ومنع للتجول

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، قال مدير دائرة الإعلام في بلدية عزون، أحمد ولويل، لـ"وفا": "تعيش البلدة يوميًا أوضاعًا صعبة بفعل اقتحامات الاحتلال اليومية، لكن ليلة أمس كانت الأصعب والأعنف على الإطلاق".

وأوضح ولويل أن مشاة من جنود الاحتلال انتشروا مساء أمس بكثافة وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي وقنابل الصوت، مما دفع المواطنين إلى إغلاق محالهم التجارية والالتزام بمنازلهم. وأضاف: "شرع الجنود بتنفيذ عمليات اعتقال عشوائي طالت شبانًا وفتية وأطفالًا، كما اقتحموا المحال التجارية والمنازل وفرضوا منعًا للتجول في البلدة. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ما يقارب 70 مواطنًا، من بينهم مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وطفل لا يتجاوز العشر سنوات".

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وتابع ولويل: "بعد الاعتقالات، أجبر جنود الاحتلال المعتقلين على الاستلقاء أرضًا ونكلوا بهم لمدة ساعتين على الشارع الرئيسي، قبل اقتيادهم إلى معسكر الاحتلال على المدخل الشمالي، حيث تم التحقيق معهم والتنكيل بهم حتى ساعات متأخرة من الليل. وقد أُفرج عنهم بعد ذلك وسط تهديدات بالاعتقال أو القتل إذا غادروا منازلهم".

ويواصل الاحتلال إغلاق المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة بالبوابة الحديدية، بالإضافة إلى إغلاق المدخل الفرعي (جسر عزون - جيوس) بالسواتر الترابية، ونصب حاجز عسكري على المدخل الجنوبي الوحيد المؤدي إلى عزبة الطبيب.

كما ويعيش اهالي قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، معاناة مستمرة بسبب اغلاق الاحتلال المستمر للمدخل الرئيس والوحيد للقرية بالبوابة الحديدية، حيث يتعمد الاحتلال اعاقة تنقل المواطنين.

ويقول سكرتير المجلس القروي حسام عساف ان مدخل القرية يقع على الشارع الرئيسي قلقيلية - نابلس المعروف باسم "55"، بالقرب من مستوطنتي "قرنيه شمرون، و معاليه شمرون" الجاثمتين على اراضي محافظة قلقيلية، وهذا الأمر يجعل القرية محط استهداف من قبل الاحتلال بشكل مستمر، مضيفا ان مدخل القرية يحكمه مزاج الجنود وحركة تنقل المستوطنون، والصعوبة تكمن في ان لا طرق اخرى للخروج من القرية لذلك فإن اهالي القرية وعددهم ما يقارب الـ 1200 نسمة، يضطرون الى المشي على الأقدام لممارسة حياتهم واداء اعمالهم اليومية.