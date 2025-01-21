قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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ابوحمزة: تابعنا مشاهد الفرح في المدن التي استقبلت الدفعة الاولى من اسرانا
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ابوحمزة: غزة حجة على جيوش العرب والمسلمين امام الله بتقاعسهم عن الجهاد
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ابوحمزة: عملياتنا استمرت حتى الساعات الاخيرة قبل وقف اطلاق النار
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ابوحمزة: خرج مقاتلونا الرابضون بالانفاق للتصدي بالوسائط القتالية المتوفرة
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ابوحمزة: سرايا القدس كانت في الميدان مع دخول اول دبابة الى قطاع غزة
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ابوحمزة:أسرنا عددا من جنود الاحتلال وأجهزنا على اخرين خلال العملية
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ابوحمزة:المعركة بدأت انطلاقا من القوانين السماوية وكفلتها القوانين الدولية
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ابوحمزة:عدوان الاحتلال على غزة يعكس نية العدو في ابادة شعب اعزل
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شهيدان و25 مصابا بعدوان الاحتلال على جنين شمالي الضفة الغربية
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وزارة الصحة الفلسطينية:وصول شهيد الى مستشفى جنين جراء قصف الاحتلال