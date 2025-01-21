قناة العالم
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥
١٢:٠٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
ابوحمزة:التحية لمجاهدي حزب الله الذين صمدوا ونستحضر الشهيد نصرالله
عاجل
ابوحمزة:التحية لفصائل الضفة وخصوصا سرايا القدس بجنين وطوباس وطولكرم
عاجل
ابوحمزة:التحية لوسائل الاعلام العربية والاجنبية الحرة التي جعلت من غزة العنوان
عاجل
ابوحمزة: نوجه شكرنا للوسطاء بقطر ومصر وعلى دورهم في انجاح الصفقة
عاجل
ابوحمزة: نؤكد التزامنا بالاتفاق وسنفرج عن عدد من اسرى العدو حسب الشروط
عاجل
ابوحمزة: أعددنا للحرب جيلا ومن خلفنا شعبنا البطل الذي سجل صمودا عز نظيره
عاجل
ابوحمزة: شعارنا منذ البداية هو انه مهما طالت الحرب فنحن اهلها يا نتنياهو
عاجل
ابوحمزة: تابعنا مشاهد الفرح في المدن التي استقبلت الدفعة الاولى من اسرانا
عاجل
ابوحمزة: غزة حجة على جيوش العرب والمسلمين امام الله بتقاعسهم عن الجهاد
عاجل
ابوحمزة: عملياتنا استمرت حتى الساعات الاخيرة قبل وقف اطلاق النار