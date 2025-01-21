البطريركية المقدسية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه معاناة غزة

العالم – فلسطين

وبحسب موقع"وفا"الفلسطيني، أضافت بطريركية القدس في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في القطاع يجب أن يتبعه السعي من أجل تحقيق سلام حقيقي، يعكس العدالة ويصون الكرامة الإنسانية.

وتابعت: تأثير الحرب الكارثي لم يكن محصورًا في الدمار المادي، بل امتد ليترك جرحًا عميقًا في الضمير الإنساني العالمي، ومعاناة غزة تمثل ألمًا إنسانياً مشتركًا يستدعي العمل الجماعي على إعادة إحياء مبادئ العدالة والرحمة".

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وأردفت بطريركية القدس: "يجب ألا يُعتبر وقف إطلاق النار نهايةً للصراع، بل بدايةً لطريق يهدف إلى بناء جسر نحو حل عادل ودائم".

وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تدّعي الدفاع عن النظام القانوني الدولي، إلى مراجعة دورها ومساهمتها في حل النزاع.