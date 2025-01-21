قناة العالم
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سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
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حماس:انسحاب اجهزة السلطة من جنين تزامنا مع عملية الاحتلال يثير الاستغراب
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هاليفي: تكبدنا خسائر فادحة بالارواح والحرب تركت جروحا لدى جنودنا وعائلاتهم
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هاليفي: مسؤوليتي عن الفشل الفظيع في7 اكتوبر ترافقني كل يوم وساعة
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هاليفي: أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 اكتوبر عام 2023
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7 شهداء و35 مصابا جراء عدوان الاحتلال على جنين شمالي الضفة الغربية
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هاليفي في رسالة: ابلغت وزير الحرب باستقالتي على ضوء فشلنا في 7 اكتوبر
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هاليفي في رسالة:الجيش فشل بالدفاع عن اسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا
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الاعلام العبري: رئيس اركان الجيش هرتسي هاليفي يعلن استقالته في 6 مارس
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الاعلام العبري: رئيس اركان الجيش هرتسي هاليفي يعلن استقالته 6 مارس
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الجيش الايراني يختتم مناوراته البرية بشمال شرق البلاد بتحقيق اهدافها بنجاح