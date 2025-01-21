الرئيس الايراني يوعز بتشكيل كونسورتيوم للطاقات المتجددة

العالم - إيران

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ خطط بناء محطات توليد الطاقات المتجددة.

وفي اجتماع عقد صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، قدم كل من مساعد وزير لشؤون الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الكهربائية (ساتبا)، والمدير التنفيذي لمجموعة تمويل السياحة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة، تقارير عن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الحكومة ببناء ما لا يقل عن 30 ألف ميغاواط من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وبعد استماعه إلى هذه التقارير، قال رئيس الجمهورية: ان النقطة الرئيسة والمحورية بالنسبة لنا هي الوصول إلى مستوى من قدرة توليد الكهرباء يمكن الاعتماد عليه لإدارة فترة ذروة الاستهلاك في الصيف المقبل على النحو الأمثل.

وأضاف: إن أفضل طريقة للمضي قدماً في تنفيذ هذا القرار هي تشكيل كونسورتيوم (اتحاد) يرتكز على معاونية الطاقات المتجددة وكفاءة الكهرباء في وزارة الطاقة، بمشاركة المجموعات المالية والمصرفية وجميع القطاعات التي لديها النية و تحفيزها على المشاركة في بناء محطات الطاقة الشمسية الكبيرة والصغيرة من اجل شراء الألواح الشمسية بشكل جماعي.

واردف رئيس الجمهورية: على الكونسورتيوم أن يوفر أحدث وأنسب الألواح ومعدات محطة الطاقة المطلوبة بأقل سعر وأعلى جودة وتوزيعها داخليًا بين المنفذين حتى يمكن تنفيذ العمل في أسرع وقت ممكن، بأقل تكلفة وأفضل جودة.

وبناء على ذلك، تقرر أن يتم وضع إجراءات تنفيذ هذا القرار في اجتماع تستضيفه هيئة التخطيط والموازنة، واستكمال تنفيذها في اجتماع آخر يضم الحاضرين الحاليين ويترأسه رئيس الجمهورية.