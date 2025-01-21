طهران تحيي الذكرى الـ75 لتوقيع اتفاقيات جنيف

العالم _ مراسلون

أقيم في مركز الدراسات السياسية والدولية في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ75 لتوقيع اتفاقيات جنيف الأربعة. شهد المؤتمر حضور نائب وزير الخارجية الإيراني إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين ودبلوماسيين أجانب وخبراء.

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في صريح لقناة العالم: "تطرقنا للأوضاع المأساوية في كثير من البلدان بما فيها غزة حيث يعاني سكانها من تبعات العدوان الإسرائيلي الدموي ما يثير قضايا متعلقة بانتهاك اتفاقيات جنيف، وخصوصا الاتفاقية الرابعة التي تنص على حماية المدنيين من أي أعمال عنف أو تهديدات تمس حياتهم أثناء الحروب."

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استعرض المؤتمر أهمية اتفاقيات جنيف التي وقعت عام الف وتسعمئة وتسعة واربعين، باعتبارها الإطار الرئيسي لحماية المدنيين والمصابين والأسرى في النزاعات المسلحة، مؤكدا دورها في تعزيز القانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيران، ونسان كاسارد، لقناة العالم: "نعمل على ضمان وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى خلال الحروب، وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وتم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجديد التأكيد على ضرورة احترام القوانين الدولية والالتزام بها، وتذكير الجميع بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الحامي والمدافع عن هذه القوانين."

ناقش الحاضرون التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات في العصر الحديث، خاصة مع تصاعد الأزمات الإنسانية في مناطق النزاع حول العالم.

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