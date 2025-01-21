الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد عدوان غزة.. هل يُنفذ جيش الإحتلال حملة عسكرية في الضفة؟

بعد عدوان غزة.. هل يُنفذ جيش الإحتلال حملة عسكرية في الضفة؟
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

كشف موقع عبرية، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية تطال المقاومين والمطلوبين في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

العالمفلسطين

وبحسب"موقع فلسطين اليوم"، قال موقع "حدشوت إسرائيل": "إن جيش الاحتلال سيبدأ بحملة عسكرية في الضفة الغربية خلال الأيام القادمة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن يوم 28 أغسطس 2024، عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدًا في ثلاث مدن (وخاصة مخيَّماتها): جنين، طولكرم وطوباس، سمَّت (إسرائيل) هذه العمليَّة باسمِ المخيمات الصيفيَّة فيما سمَّتها فصائل المقاومة بالضفَّة وتحديدًا سرايا القدس رعب المخيَّمات.

شاهد أيضا.. وزير جيش الاحتلال يمنع احتفالات تحرير الأسرى الفلسطينيين

وتقتحم قوات الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية وتشن عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، تطال مواطنين، فيما يتصدى المقاومون لجنود الاحتلال.

روابط ذات صلة

'كمائن الموت'.. هذا ما فعله مقاتلو القسام في بيت حانون

ترامب يتحدث عن احتمالية تطبيع قريب لعلاقات السعودية مع كيان الاحتلال

وزير جيش الاحتلال يمنع احتفالات تحرير الأسرى الفلسطينيين

مخاوف من عدم انسحاب جيش الاحتلال مع انتهاء هدنة الـ60 يوما في لبنان