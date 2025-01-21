بعد عدوان غزة.. هل يُنفذ جيش الإحتلال حملة عسكرية في الضفة؟

العالم – فلسطين

وبحسب"موقع فلسطين اليوم"، قال موقع "حدشوت إسرائيل": "إن جيش الاحتلال سيبدأ بحملة عسكرية في الضفة الغربية خلال الأيام القادمة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن يوم 28 أغسطس 2024، عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدًا في ثلاث مدن (وخاصة مخيَّماتها): جنين، طولكرم وطوباس، سمَّت (إسرائيل) هذه العمليَّة باسمِ المخيمات الصيفيَّة فيما سمَّتها فصائل المقاومة بالضفَّة وتحديدًا سرايا القدس رعب المخيَّمات.



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وتقتحم قوات الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية وتشن عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين، تطال مواطنين، فيما يتصدى المقاومون لجنود الاحتلال.