لليوم الثالث.. استمرار تدفق شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

العالم – فلسطين

وبحسب"موقع فلسطين اليوم"، ووفق مصادر مطلعة، فقد دخلت قطاع غزة في ثاني أيام التهدئة، 350 شاحنة من الجانب المصري إلى قطاع غزة في اليوم الثاني من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وحسب المصادر ذاتها، فقد دخلت شاحنات المساعدات والتي تضم 13 شاحنة وقود، بواقع 8 شاحنات سولار و4 شاحنات غاز وشاحنة بنزين واحدة، مشيراً إلى استمرار تدفق شاحنات المساعدات وعددها مرشح للزيادة طوال الوقت لبلوغ الرقم الإجمالي المتفق عليه في الهدنة.

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ويتضمن اتفاق الهدنة إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً بينها 50 شاحنة وقود، على أن تخصص 300 شاحنة منها لشمال القطاع، بينما كان قطاع غزة يستقبل 500 شاحنة يومياً قبل الحرب الحالية من مختلف المعابر الحدودية والتجارية.