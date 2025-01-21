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بعد الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الاسرى..

المحررة ’عبوشي’ لقناة ’العالم’: الاحتلال حرمني أجمل ما في حياتي

الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

الكاتبة والأديبة إسراء عبوشي واحدة من الأسيرات اللواتي تم الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل الاسرى، تفاجأت بخبر وفاة والدها أثناء أسرها في معتقلات الاحتلال، كاميرا العالم إلتقت بها واجرت اللقاء التالي..

العالم - مراسلون

انها الفرحة الممزوجة بالحزن.. لم تكن تعلم الأديبة اسراء عبوشي أنها فقدت والدها خلال أسرها في معتقلات الاحتلال.

وقالت عبوشي لقناة "العالم" "كان والدي شيئا مميزا في حياتي، بل كل حياتي، كان الأم والأب بالنسبة لي، وكنت اعرف بمرضه لكن كنت اتمنى ان اودعه واقبل رأسه، لكن السجن لدى الاحتلال حرمني من أن أودعه قبل رحيله.. وكان هذا اكثر شيء مؤثر بالنسبة لي".

اللقاء الاول الذي حلمت به اسراء تحقق ولكن ما ظل يؤلم ان خلفها الاف الاحلام باحضان دافئة.

وأوضحت عبوشي "أنه بعد اندلاع الحرب بدأ الاحتلال بالتضييق على الاسرى داخل المعتقلات ومنعهم من الخروج الى الساحات ومعاقبة الاسرى بشكل دائم وتقديم الطعام السيئ لهم، وأكثر ما عانا منه الاسرى هو الاهمال الطبي".

غزة التي دفعت دمائها لأجل هذه اللحظات لم تفارق امنيات اسراء بأن تعود الحياة إلى غزة وأهلها.

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