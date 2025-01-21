قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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لجان المقاومة:ندعو شبابنا في الداخل المحتل للثورة وافشال خطط العدو بجنين
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اغلاق شامل على الضفة حتى 1 فبراير يُسمح بمرور الحالات الانسانية والطبية
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اغلاق شامل على الضفة حتى1 فبراير يُسمح بمرور الحالات الانسانية والطبية
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مصادر طبية بجنين: الاحتلال يمنع طواقم الاسعاف من الوصول للجرحى
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مصادر طبية بجنين: نتوقع ارتفاع اعداد الشهداء لوجود اصابات خطرة
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جرافات الاحتلال تنفذ أعمال تخريب وتدمير قرب جامع شهاب الدين في جنين
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الاعلام العبري: التقدير أن إيال زمير المرشح الرئيسي لرئاسة الاركان خلفا لهليفي
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8 شهداء و35 مصابا جراء عدوان الاحتلال على جنين شمالي الضفة الغربية
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مراسل العالم:يارون فنكلمان قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال يعلن استقالته
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وسائل اعلام عبرية: سلسلة استقالات على رأس قيادة الجيش الاسرائيلي