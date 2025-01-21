استعراض مقاتلي حماس في شوارع غزة شكلت نكسة للاحتلال

العالم - العين الإسرائيلية

وحول مشاهد ظهور عناصر حركة حماس بالزي العسكري في غزة بعد مرور 15 شهرا على الإبادة الصهيونية، أكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد شمص ان هذه المشاهد لظهور مقاتلي ونخبة حماس يوم سريان وقف اطلاق النار شكلت نكسة بل صدمة نفسية للمستوطنين وغيبت المشهد للاسيرات الثلاث الاسرائيليات التي غابت عن الاعلام الاسرائيلي وكانت هذه الصورة التي طغت عليها شكل الصدمة لان نتنياهو كان يتحدث منذ ايام الحرب الاولى بأن الهدف هو القضاء على حماس ومقاتلي الحركة وان حماس انتهت واليوم التالي لن تكون هناك حماس فظهور حماس بمقاتلين بالزي العسكري والنخبة تحديدا مع سيارات جديدة كما قالوا ونظيفة يدل على ان حماس ما تزال موجودة وقوية.



وأضاف ان هناك صمت مريب خاصة ان الناطق باسم الجيش الاحتلال الاسرائيلي الذي صدع اسماعنا اثناء الحرب عن القضاء على حماس افيخاي ادرعي وغيرهم غاب عن السمع نتيجة هذه الصدمة حيث ماذا سيقول للمستوطنين بما ان حماس ما تزال موجودة.



ولفت ان الكيان الاسرائيلي فشل فشلا كبيرا في تحقيق اهدافه وفي مقابل هذا انتصار المقاومة في غزة.

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وبحث البرنامج ما يتعلق بالاعلام العبري الذي تحدث بإن حركة حماس تريد القول لحكومه نتنياهو انها ما زالت هي الحاكمة وهي إيضا صاحبة السلطة في قطاع غزة.



وتعليقا على ذلك اكد الكاتب محمد شمص: دليل ذلك ان الكيان الإسرائيلي لم يستطيع القضاء على حماس أو كسرها. وبالاشهر الأولى من العدوان أكد الكيان الصهيوني ان حماس لن يكون لها دور سياسي او إداري في غزة وأن السلطة الفلسطينية وحدها ستمسك بزمام الامور مع طرف عربي لكن اتضح الامر أن حماس سيكون لها دور اساسي في ادارة غزة بل تبين للاحتلال أن غزه هي حماس وحماس هي غزة.

كما ناقش البرنامج ما يتعلق بوقف اطلاق النار في قطاع غزة و تبادل الاسرى أن صيغة الاتفاق التي وافق عليها نتنياهو لا تختلف عن تلك التي طرحت فيما أيار الماضي ورفضها نتنياهو حينها.

وتعليقا على ذلك أشار محمد شمص : كان يعتقد نتنياهو انه يستطيع من خلال القوة القضاء على حماس وعلى غزة لكنه فشل واخفق بعد 470 يوم في تحقيق اغلب اهداف الحرب التي أصبحت معروفة لدى الجميع ولكن اليوم نتيجة الصمود الاسطوري للمقاومين وظهور عناصر الحركة في غزة أكدت أن حماس قوية وموجودة ومستمرة والمقاومة قائمة.

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ونوه: ايضا هناك عامل جديد لوقف الحرب في غزة وهو مجيء ترامب الى السلطة حيث أراد ان ينهي حرب غزة حماية للكيان الاسرائيلي ومصالح أمريكا.

وحول المطالبين من الكيان الصهيوني بوقف تنفيذ الاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة اكد محمد شمص ان جيش الاحتلال الاسرائيلي منهك ومتعب لأنه حارب على عدة جبهات حيث حارب في لبنان حوالي 66 يوما وهزم ولم يستطيع الدخول الى جنوب الليطاني.



وأكمل: جيش الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن التعويل عليه كما كان يظن نتنياهو ولاول مرة في تاريخ الكيان اسرائيلي وجيشها يطلب المساعدة من الناتو ومن الامريكي حيث ان اكثر من ألف ضابط وجندي امريكي كانوا في الميدان يديرون المعارك ايضا اضافة الى المنظومات الدفاع الجوية ساد وغيرها امريكية وبريطانية كلها كانت تساعد جيش الاحتلال إيضا ومع ذلك اخفق جيش الاحتلال وفشل في تحقيق اهدافه.



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