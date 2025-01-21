عشرات الشهداء والجرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

العالم _ مراسلون

ورصدت كاميرا قناة العالم إصابة شابين في شارع المستشفيات المؤدي إلى مخيم جنين، حيث أطلق جنود الاحتلال النار عليهما مباشرة أثناء تواجدهما في الشارع.

وتستمر قوات الاحتلال في عرقلة عمل سيارات الإسعاف المتوجهة إلى المخيم لإنقاذ المصابين، وسط اقتحام دموي بدأ ظهر اليوم مع تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى محيط المخيم.

كما انتشرت القناصة وبدأوا بإطلاق الرصاص نحو المواطنين، بالإضافة إلى الدعم الجوي الذي تمثل في قصف إحدى المركبات في محيط المخيم. تلا ذلك وصول تعزيزات عسكرية من حاجزي سالم والجلمة باتجاه جنين، حيث رصدت كاميرا العالم وصول هذه التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

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وأكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن "هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان البربري الهمجي على مخيم جنين دليل واضح على نهج الكيان الاحتلال الإجرامي ومخططاته الإستئصالية الفاشية بحق شعبنا بكل مكوناته".

وأشارت اللجان في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في تحقيق أهدافه في جنين"، مشددة على أن "أوهام العدو وجدرانه الحديدية ستتحطم في جنين كما تكسرت سيوفه الحديدية في غزة".

وأوضحت أن "مخيم جنين سيبقى رمزاً للبطولة والثورة، وخزاناً لا ينضب للمقاومة الفلسطينية"، مؤكدة أن "كافة أشكال العدوان لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاوميه، وأن المخيم سيخرج منتصراً شامخاً كعادته".

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