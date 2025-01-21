قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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ارتفاع حصيلة عدوان جيش الاحتلال على جنين الى 9 شهداء وعشرات الاصابات
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مدير مستشفى جنين:اصابة عدد من الاطباء والممرضين برصاص الاحتلال
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حماس:الاجهزة الامنية وكل ابناء الضفة مطالبون بالانخراط في هذه المواجهة
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الهلال الاحمر: شهيد برصاص الاحتلال من حارة الدمج بجنين
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قوات الاحتلال تواصل محاصرة منزلين بجنين وتقصف سطح احدهما بصاروخ
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رئيس وزراء اذربيجان: نتطلع لرسم خارطة طريق لتوسيع العلاقات مع ايران
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بزشكيان: وضعنا تطوير العلاقات مع الدول الجارة والاسلامية على جدول اعمالنا
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بزشكيان: تعزيز التعاون بين ايران واذربيجان سيجعلهما شريكين استراتيجيين
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رئيس كيان الاحتلال: هناك احتمال كبير بان نصل الى المرحلة الثانية من الاتفاق
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رئيس كيان الاحتلال: التوصل الى اتفاق كان صعبا ومؤلما للغاية