بماذا اعترف 'هرتسي هاليفي' في رسالة استقالته؟

العالم _ الاحتلال

كرت سبحة الاستقالات في صفوف قيادات كيان الاحتلال الاسرائيلي. بدأ سلسلة الاستقالات في صفوف جيش الاحتلال رئيس الأركان هرتسي هاليفي؛ واعترف في رسالة استقالته بأن جيش الاحتلال فشل في مهمة الدفاع عن الكيان الذي دفع ثمنا باهظا؛ وأكد هاليفي انه يتحمل المسؤولية عن فشل قواته الذريع في عملية طوفان الاقصى؛ مشيرا إلى أن كيان الاحتلال تكبد خسائر فادحة بالأرواح؛ وأن الحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من الجنود وعائلاتهم.

وبعد قليل من إعلان هاليفي استقالته، أعلن قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال يارون فنكلمان استقالته. وقال في كتاب الاستقالة: إنه فشل في السابع من تشرين الاول أكتوبر في حماية النقب الغربي وإن هذا الفشل محفور في حياته إلى الأبد.

ووصفت وسائل إعلام اسرائيلية ما يحدث بأنه هزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي مع توالي الإستقالات في قيادة الجيش.

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على خلفية هذا الملف طالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بتحمل المسؤولية والاستقالة.

وفي إطار موجة الاستقالات يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت كان قد قدّم استقالته من الكنيست معلناً نيّته اعتزال الحياة السياسية لفترة من الزمن.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن غالانت قوله إن نتنياهو قام بتصفيته سياسياً واستبعاده من المنصب سعياً للتفرد بالقرار مشيراً إلى أنه حاول تصويب المسار رفضاً للتعديلات القضائية ورفضاً لقانون تجنيد المتدينين الذي يسعى نتنياهو لتمريره والذي يعفي غالبية المتدينين من التجند.

كذلك استقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير ووزراء حزبه من الحكومة الإسرائيلية تنفيذاً لتهديد سابق بالانسحاب من الحكومة إذا تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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