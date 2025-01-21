قناة العالم
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
اعلام الاحتلال: حدث امني صعب بجنين واصابة جنود بتفجير عبوة ثقيلة
عاجل
شهود عيان: مروحية اسرائيلية تحط بمستشفى تحمل جنودا مصابين في جنين
عاجل
باسم نعيم:سيتم الافراج عن الف اسير من قطاع غزة بالمرحلة الثانية من الاتفاق
عاجل
الامم المتحدة:نشعر بقلق بالغ ازاء سلامة اهالي جنين بسبب العملية الاسرائيلية
عاجل
باسم نعيم: سيعقد مؤتمر دولي لجمع المال من اجل الاغاثة واعادة الاعمار
عاجل
باسم نعيم: هناك تعهدات من الوسطاء باغاثة اهلنا في قطاع غزة واعادة الاعمار
عاجل
القيادي بحماس باسم نعيم: النازحون سيعودون لشمال غزة دون قيد او تفتيش
عاجل
هاليفي:سننهي كل التحقيقات حول الفشل في 7 اكتوبر حتى 6 من مارس القادم
عاجل
هاليفي: أتحمل كامل المسؤولية عن فشل الجيش الاسرائيلي في 7 اكتوبر
عاجل
نواف سلام: انا على تواصل مع حركة امل وحزب الله كباقي الاحزاب