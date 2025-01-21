فوزي العلوي: ماحصل في غزة هو انتصار الدم على السيف

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث خاص لقناة العالم قال رئيس مركز مسارات للدراسات الفلسفية نحن أمام مشهدية متكاملة للنصر المبين بل هو وثيقه استسلام من قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى مطالب المقاومة الفلسطينية.



وأشار أن هذه العملية وهذا الاتفاق التي أجبرت المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال بالاستسلام والقبول بشروط الاتفاق انما هو اثبات للثابت بان الخيار المقاوم هو الخيار الوحيد الضامن للكرامة و للنصر والاستقلال.

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وأوضح أن هذا ما أشار اليه قادة المقاومة وعلى راسهم سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حينما اشار إلى حتمية انتصار غزة والمقاومة الفلسطينية.