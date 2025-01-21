إثر تواصل عدوان الاحتلال.. ارتفاع عدد شهداء مخيم جنين الى 9

العالم - فلسطين

وبحسب موقع"وفا" الفلسطيني، فقد أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت شهيدا من حارة الدمج داخل مخيم جنين، فيما نقلت إصابة بالرصاص الحي من جنين إلى المستشفى.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها إلى تسعة منذ بدء عدوان الاحتلال قبل حوالي خمس ساعات، إضافة إلى نحو 40 إصابة.

وعُرف من الشهداء حسب المصادر الطبية: معتز أبو طبيخ، ورائد أبو سباع، وأحمد شايب، وأمين زوايدة صلاحات، وخليل السعدي، وعبد الوهاب السعدي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المسيرة في الأجواء، التي قصفت مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، فيما أطلقت طائرات الأباتشي الرصاص في سماء المخيم.

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كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية بكثافة داخل مخيم جنين، مع استمرار إغلاق مداخله، واستولت على منزل وحولته إلى نقطة عسكرية داخل خلة الصوحة في المخيم، وجرفت شوارع في جبل أبو ظهير، وواصلت دفع تعزيزاتها العسكرية إلى محيط المخيم.

وقد أعلن جيش الاحتلال شن عدوان على مدينة جنين ومخيمها، وسط تهديدات من وزراء في حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال منذ يوم أمس نصب بوابات حديدية عند مداخل بلدات وقرى في الضفة الغربية، ضمن سياسة تشديد الحصار على المحافظات كافة، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى "مناطق معزولة"، وتقييد حركة المواطنين، وفرض عقوبات جماعية عليهم.