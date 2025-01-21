تطلعات ترامب: هل تفتح حروبا متنقلة؟

العالم - بانوراما

وبعد دقائق من أداء اليمين أعلن ترامب أنه سيعيد تسمية خليج المكسيك واستبداله باسم 'خليج أمريكا' متعهدا بضم قناة بنما. كما وعد ترامب بأنه سيصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سياسة الولايات المتحدة بشأن الجنسية والهجرة.

وتزامنا مع تنصيبه رئيسا أحرق محتجون مكسيكيون وبنميون دمى تمثل ترامب والأعلام الأميركية واصفين ترامب بالنازي. وكان ترامب أطلق قبل تنصيبه تصريحات مماثلة، بتطلعه لضم كندا لأراضي الولايات المتحدة وسيطرة بلاده على جزيرة غرينلاند وعلى قناة بنما ما أثار استياء وجدلا واسعين وكبيرين وتحذيرات من توتر العلاقات الدولية وتصعيد التوترات.

ولمناقشة هذه المواضيع تستضيف هذه الحلقة من برنامج بانوراما الكاتب والخبير بالشؤون السياسية ميشال شحادة من كاليفورنيا، واستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن د. عاطف عبد الجواد .. وتناقشهم هذه الأسئلة:

- بداية قراءة سريعة بأهم ما جاء في خطاب ترامب من وعود وتوعد ضد تكتلات ودول بعينها ؟

- كيف ستكون فترة حكم ترامب استنادا الى سياسة المواجهة والتحدي التي جاءت في خطابه؟

- كيف ستكون علاقته مع دول اميركا اللاتينية والجنوبية؟

- وماذا عن ملف قناة باناما؟ هل يستطيع قانونيا ان يسيطر على القناة؟

- كيف رأيتم ما جاء في خطابه تجاه العلاقة مع الاتحاد الاوروبي ودوله؟

- كيف ترون موقف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الذي دعا باريس وأوروبا للوقوف في وجه الرئيس الأميركي وسياساته، محذرا من مواجهة السحق والتهميش؟

- كيف ستكون المواجهة الاميركية الصينية ؟ على خلفية الحروب التجارية ومناطق النفوذ في البحر الاصفر وقضية تايوان؟

- وهنا لا بد ان نعرج على مسألة الحرب في اوكرانيا ووعده القاطع بوقفها مع الحديث عن لقاء يعمل عليه بين ترامب وبوتين؟

- كيف ستكون سياسته في المنطقة بعد التطورات الاخيرة لا سيما العدوان على غزة ولبنان؟

- وهل يستطيع الرئيس الاميركي من تظهير كل وعوده وترجمتها على ارض الواقع؟وما هي اهم العقبات التي تواجهه في فترة حكمه التي بدأت امس؟