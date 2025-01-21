قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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اعلام الاحتلال: طعن رجلين في تل ابيب احدهما بحالة خطيرة
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انقطاع الكهرباء عن اجزاء واسعة من جنين مع استمرار عدوان جيش الاحتلال
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سرايا القدس: فجرنا عبوات بخطوط سير الاليات في مدخل بلدة السيلة الحارثية
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وزير الداخلية التركي: ارتفاع عدد ضحايا حريق الفندق بولاية بولو الى 76 شخصا
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ارتفاع حصيلة عدوان جيش الاحتلال على جنين الى 10 شهداء و40 جريحا
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سرايا القدس: فجرنا عبوة بناقلة جند في جنين واوقعنا افرادها بين قتيل وجريح
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اعلام الاحتلال: هناك كارثة كبيرة في جنين والقوات وقعت بانفجار كبير
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اعلام الاحتلال:اصابة 7 جنود بانفجار عبوة ناسفة في جنين 4 منهم بحالة خطيرة
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مراسلة العالم: استشهاد شاب بعد محاصرته بمخيم جنين والاحتلال يحتجز جثمانه
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مقاومون يطلقون النار تجاه طائرات الاحتلال المسيرة ببلدة قباطية جنوبي جنين