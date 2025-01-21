بالفيديو.. إصابة 4 مستوطنين بجروح في عملية طعن بتل أبيب

وأفادت هيئة البث بإصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية الطعن، ولاحقا قال موقع "واللا" العبري إرتفاع عدد المصابين في عملية الطعن في تل أبيب إلى 4 ومفوض الشرطة في طريقه إلى موقع الحدث.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "منفذ عملية الطعن يبدو مغربيا يحمل الجنسية الأمريكية"، مشيرة إلى أنه "يشبته بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "إسرائيلية قامت بقتل منفذ عملية الطعن بمسدسها الشخصي".

وفي وقت لاحق نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية ان منفذ هجوم تل أبيب يدعى قاضي عبدالعزيز وهو مغربي يحمل إقامة أمريكية.