قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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الجهاد الاسلامي: عملية الطعن بتل أبيب تضامن عربي وإسلامي مع فلسطين
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حركة حماس: عملية الطعن في تل ابيب تثبت استمرارية مد المقاومة
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حركة المجاهدين الفلسطينية تبارك عملية الطعن البطولية في تل ابيب
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اغتيال المسؤول بحزب الله اللبناني في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي
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مصادر عبرية: أحد مصابي عملية الطعن بتل ابيب جندي قطعت يده في غزة
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الاعلام العبري: شرطية خارج الخدمة قامت بقتل منفذ عملية الطعن في تل ابيب
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الاعلام العبري: منفذ عملية الطعن بتل أبيب هو سائح أميركي من اصل مغربي
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد بمحافظة جنين في الضفة الغربية
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الاعلام العبري: ارتفاع حصيلة عملية الطعن في تل ابيب الى 4 جرحى
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مراسل العالم: إصابة 3 إسرائيليين جراء الطعن في تل ابيب واستشهاد المنفذ