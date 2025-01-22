انتهاء مناورات القوات البرية للجيش الايراني في شمال شرق البلاد

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وقال العميد جشك في تصريح له الثلاثاء: "إن المناورات الأمنية والهجومية التي استمرت يومين للقوات البرية للجيش في المنطقة العامة شمال شرقي البلاد، والتي أقيمت بمشاركة وحدات من قوة الرد السريع الخاصة من اللواء 65 "نوهد" والمدفعية والمدرعات وطيران الجيش والطائرات بدون طيار والحرب الالكترونية ومجموعة الصواريخ والوحدات المساندة الأخرى، انتهت بتحقيق الأهداف والخطط المحددة مسبقًا".

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وأضاف: "في هذه المناورات، باعتبارها أول مناورات ديناميكية بالكامل على مستوى القوات البرية للجيش، تم تصميم جميع السيناريوهات وتنفيذها بطريقة هجومية متسلسلة تمامًا، من أجل محاكاة ظروف القتال في ساحة المعركة الحقيقية إلى أقصى حد، في أقصر وقت ممكن".

واعتبر العميد جشك التقييم الميداني للقدرات الدفاعية والقتاليّة لهذه القوّات أحد أهداف هذه المناورات، واضاف: من بين الامور التي تم اختبارها ميدانيًا وتقييمها في هذه المناورات؛ ازاحة الستار عن صواريخ "فجر 5" بمدى يزيد عن 110 كيلومترات، والتحليق المتواصل لمختلف أنواع مسيرات الاستطلاع والقتال والتدمير الكامل للأهداف والتحصينات بأنواع مختلفة من قنابل "قائم" الدقيقة وصواريخ "ألماس" النقطوية، وأخيراً تطوير وتقييم أداء منظومة متكاملة لمواجهة الطائرات المسيرة الصغيرة المعادية.

واختتم نائب قائد القوات البرية للجيش تصريحه بالقول: من بين إنجازات هذه المناورات التي استمرت يومين ، التحسين المستمر وتطوير الوضع الهجومي والدفاعي من خلال استخدام أنواع مختلفة من المعدات والأسلحة الحديثة وبعيدة المدى والنقطوية والذكية والشبكية ، وتحسين مدى الصواريخ الذكية المضادة للدروع والصواريخ الموجهة بدقة من قبل المروحيات، واستخدام أنواع مختلفة من الطائرات الهجومية بدون طيار، واختبار أول نظام متكامل لمواجهة الاجسام الطائرة المعادية.