النجباء تشيد بالقيادة الشجاعة لقائد الثورة الاسلامية في دعم المقاومة

العالم- العراق

وثمن الأمين العام لحركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، في كلمة مصورة الدور القيادي للإمام السيد علي خامنئي (مد ظله العالي) وبالدعم المتواصل من قبل حرس الثورة الإسلامية لمحور المقاومة، مؤكدًا أن قضية تحرير القدس الشريف ستبقى القضية المركزية للعالم الإسلامي.

وتابع: من المناسب أن نستذكر بإجلال وإكبار شهداء المقاومة العظام السيد حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وشهداء العراق على طريق القدس أبي التقوى وأبي باقر، وشكر العشائر العراقية على دعمها للمقاومة.

وفي رسالته التي وجهها إلى أحرار العالم ومحور المقاومة من غزة إلى لبنان واليمن والعراق، قال الكعبي: إن المقاومة أثبتت قدرتها على التصدي للمشروع الصهيوني، ولن تتراجع عن مواقفها، وسنعود إلى الميدان إذا استأنف العدو عملياته.

وأضاف الكعبي أن محور المقاومة يعتمد على الإيمان بالله ووحدة الصف، مشيرًا إلى أن قوته آخذة في التوسع دون الحاجة إلى دعم المنظمات الدولية أو البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أو الجامعة العربية.

واعتبر أن الوسطاء الدوليين تصرفوا لإنقاذ الكيان الصهيوني من هزيمة تاريخية، مؤكدًا أن انتصار المقاومة ظهر جليًا في أفراح الشعب الفلسطيني وحالة الإحباط في صفوف الصهاينة.

كما دعا الكعبي إلى إدراج قصص المقاومة وبطولاتها في المناهج الدراسية لتعريف الأجيال الجديدة بأهمية النضال ضد الاحتلال.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه العشائر العراقية للمقاومة، معتبرًا أن هذا الدعم يرسخ وحدة الموقف الإسلامي تجاه قضية القدس.

وفي سياق آخر، أدان الكعبي الإبادة الجماعية في غزة لافتا الى أنها "هولوكوست حقيقي"، مشيرًا إلى أن الجرائم الصهيونية تفوق بشاعتها جرائم داعش، محمّلا الدول الأوروبية المسؤولية عن دعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم.

وشدد الشيخ الكعبي على أن المقاومة ستظل ركيزة أساسية في مواجهة الاحتلال، وأن مصير الأمة الإسلامية يجب أن تحدده إرادتها، وليس قرارات القوى الغربية.

وأوضح الشيخ الكعبي أنه "بعد وقف إطلاق النار في غزة أوقفنا عملياتنا، ولكن إذا استأنف العدو عملياته سنعود أيضاً إلى الميدان من جديد"، مؤكدا أننا لن نترك أهم قضية للعالم الإسلامي وهي تحرير القدس الشريف.