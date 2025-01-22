ترامب يدعو شي جين بينغ لحل الصراع في أوكرانيا

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وأكد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أهمية حل هذه المسألة، مشيراً إلى أن شي لم يفعل الكثير في هذا الاتجاه رغم سلطته الكبيرة.

وقال ترامب: "قلت له: يجب تسوية هذه المسألة.. هو لم يفعل الكثير في هذا الاتجاه.. لديه سلطة كبيرة، كما لدينا نحن".

وأضاف ترامب أنه يتوقع أن تتمكن الولايات المتحدة من حل العديد من القضايا العالقة مع الصين، مشيراً إلى أن المكالمة كانت "مفيدة ومهمة للغاية" لكلا البلدين. وكتب عبر منصة "Truth Social": "أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا ونبدأ بتطبيق ذلك على الفور".

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كما أشار التلفزيون الصيني إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للتواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، كان ترامب قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يسعى لإنهاء النزاع في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يمكن تحقيق ذلك "في غضون 24 ساعة". ومع ذلك، اعترف لاحقاً بأن تحقيق السلام قد يستغرق وقتاً أطول، معرباً عن نيته إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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من جانبه، أكد بوتين أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول الصراع الأوكراني، مشيراً إلى أهمية منع نشوب حرب عالمية ثالثة. وفي يونيو الماضي، أطلق بوتين مبادرة لتحقيق السلام تتضمن عدة بنود، منها انسحاب أوكرانيا من أراض محددة وعدم انضمامها إلى الناتو.