شاهد.. فلسطيني يتحدی الاحتلال ويشيد خيمة في جباليا

العالم - مراسلون

وصور مراسل قناة العالم باسل خيرالدين، مركز ايواء مدرسة ابوحسين للنازحين في مخيم جباليا والذي كان يعج بعشرات الخيام في ساحة المدرسة وكانت تسكنه آلاف الأسر لكن الاحتلال الاسرائيلي قصفه ودمره.

ورصد مراسل العالم، مواطناً فلسطينياً يشيد خيمة بين ركام المخيم علی أرضٍ سواها الاحتلال بعد قصفها وكانت منزلاً له.

وأكد مراسل العالم ان المواطنين الفلسطينيين اتخذوا قراراً جريئاً بالعودة الی اراضيهم المقصوفة وإعادة بنائها وتأهيلها رغم تحدي العدو الاسرائيلي الذي أراد ان يكسر إرادة أهالي المخيم.

وقال المواطن الفلسطيني لقناة العالم انه كان من أخر الاشخاص الذين تركوا جباليا وأول من عادوا اليها، لأنها ارضه ولن يترك ارضه والاحتلال فشل في كسر عزيمته مشيراً الی انه سوف يعمر الارض وسوف يعمرها أبناءه واحفاده أحسن مما كانت.

وتؤكد عودة الفلسطينيين الی اراضيهم ان الفلسطيني لاينكسر وان الخيام الموقتة التي يشيدها المواطنين العائدين الی اراضيهم ستكون عنواناً لمرحلة جديدة من التحدي والصمود.

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