غوغل تتعاون مع "إسرائيل".. الذكاء الاصطناعي في خدمة جيش الاحتلال

العالم _ فلسطين

وأوضحت الصحيفة أن التعاون بين غوغل ووزارة الحرب "الإسرائيلية" بدأ عام 2021، حين طلبت سلطات الاحتلال توسيع استخدامها لخدمة "فيرتيكس" من غوغل لتطوير خدمات بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت واشنطن بوست أن موظفا في غوغل حذر من لجوء الجيش الإسرائيلي إلى خدمات شركة أمازون إن لم يجد ما يطلبه عند عملاق محركات البحث الأميركي.

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وقالت إن موظفا طلب منح الوصول إلى تقنية الذكاء الاصطناعي المسماة "جيميناي" للجيش "الإسرائيلي"، الذي أراد تطوير مساعد ذكاء اصطناعي خاص به لمعالجة الوثائق والصوتيات.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما كانت الغارات الجوية الإسرائيلية قد حولت أجزاء كبيرة من غزة إلى أنقاض، تُظهر الوثائق أن الجيش الإسرائيلي كان لا يزال يستعين بآخر تقنيات الذكاء الاصطناعي من غوغل.

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ونقلت الصحيفة عن موظفة بالشركة أن أكثر من 100 من طواقم غوغل طالبوا الشركة بمراجعة عملها مع جيش الاحتلال إلا أن الشركة تجاهلتهم تماما.

وتزعم غوغل انها تنأى بنفسها عن أجهزة الأمن القومي "الإسرائيلية".

وكانت غوغل قد فصلت أكثر من 50 موظفا العام الماضي بعد احتجاجهم على العقد المعروف باسم "نيمبوس" واستخدام تقنيات غوغل في برامج عسكرية واستخباراتية ضد الفلسطينيين.