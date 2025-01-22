عودة الجثامين الطاهرة لـ 9 شهداء من حرس الحدود إلأ احضان الوطن 

العالم - ايران

وكان زمرة جند الشيطان الإرهابية، بقيادة عبد الملك ريغي، تمكنت في 13 يونيو 2008 ، من التسلل إلى نقطة تفتيش "شمسر" في مدينة سراوان، بمحافظة سيستان وبلوشستان، على الحدود الإيرانية الباكستانية، بواسطة عملائها المتسللين وإغراء أحد العناصر المتواجدين في نقطة التفتيش، واحتجاز 13 من حرس الحدود كرهائن.

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وبعد أيام قليلة من الحادث، وبينما كان المسؤولون يحققون في الأمر، نشرت وسائل الإعلام المعادية للثورة صور اللحظات المؤلمة لاستشهاد حرس الحدود، حيث تم إطلاق النار على 13 جنديا أعزل وقطع رؤوسهم ودفنهم في الصحاري الحارة في باكستان.

هذه وتم العثور على جثامين هؤلاء الشهداء التسعة في صحراء باكستان ونقلها إلى البلاد للدفن بعد 16 عاماً .

وأسماء الشهداء على النحو التالي:

الشهيد محمد بيري، الشهيد جواد حسن زاده، الشهيد عيسى بودينه، الشهيد ميثم زارع، الشهيد علي رضا زارع، الشهيد علي خيدة (الشهيد حجتي راد)، الشهيد محسن إيران نجاد، الشهيد رضا راهداري، الشهيد حسن صفري.