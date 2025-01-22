الخارجية الروسية: انهيار كل القيم الأمريكية في ثانية واحدة مع صعود ترامب

العالم-روسيا

وقالت: "القيم التي تم ترسيخها باعتبارها مهيمنة ليس فقط على الداخل الأمريكي في العقود الأخيرة، ولكن، والأهم من ذلك، التي كانت بمثابة الأجندة الأمريكية في الخارج، تغيرت في ثانية واحدة. تغير كل شيء. الأمر لا يتعلق فقط بعدد الأجناس، وإنما بالأساس بالموقع تجاه الشخص. إنها قصة أوسع نطاقا. ففي ثانية واحدة بالأمس، وبقلم حبر جاف لا بريشة ومحبرة، تم إنجاز كل ذلك وطارت كل هذه القيم إلى سلة المهملات وأعلنت غير قانونية".

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وأضافت أن واشنطن أجرت في السابق حوارا مع دول أخرى، بما في ذلك مع شركائها، في إطار أجندتها القديمة. وأضافت أنه مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، ألغيت جميع المناصب التي كانت تشارك في تعزيز الأجندة الأمريكية.

وأكدت زاخاروفا أن "القيم تحولت في ثانية واحدة إلى قيم مضادة".