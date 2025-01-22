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مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لمواجهة التهويد والتقسيم

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لمواجهة التهويد والتقسيم
الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

جدد المستوطنون، اليوم الأربعاء، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وسط دعوات فلسطينية لمواجهة مخططات التهويد والتقسيم.

العالم _ فلسطين

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا كبيرة على المصلين ورواد الأقصى في البلدة القديمة ومحيط المسجد المبارك، وأفرغت مسارات عدة في الأقصى، لتسهل وتأمين اقتحامات المستوطنين.

وتتجدد الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية وحمايته من مشاريع التقسيم.

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وشددت الدعوات على ضرورة الحشد والتأكيد على إسلامية المسجد الأقصى المبارك، وأنه لا حق لأي كان في المسجد، ورفضا لمخططات الاحتلال الرامية لهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم.

وشهد عام 2024 استمرار لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين للأقصى، حيث تواصلت حدة ووتيرة الاقتحامات خلال العام ليصل مجموع المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد المبارك إلى 59 ألفا و584 مستوطنا متطرفا.

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