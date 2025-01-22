الخارجية الصينية ترد على ترامب..الصين تحمي مصالحها الوطنية بحزم

العالم-اسيا و الباسفيك

أكدت متحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ تعليقا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، أن بكين ستواصل الدفاع بحزم عن مصالحها الوطنية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الصين اعتبارا من الأول من فبراير، وربط ذلك بتهريب مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية، والتي يزعم أنها ترسل من الصين إلى المكسيك وكندا.



وقالت ماو نينغ إن "الصين تحمي دائما مصالحها الوطنية بحزم"، مضيفا أنه "لا يوجد منتصر في حروب الرسوم الجمركية".



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وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للسفارة الصينية في واشنطن، ليو بينيوي، في تصريح لوكالة نوفوستي إن الصين تحارب المخدرات بصرامة وتقدم الدعم للولايات المتحدة لحل المشاكل المتعلقة بالفنتانيل، مضيفا أن البيت الأبيض أقر في السابق بمثل هذا التعاون، وإن الإجراءات التي اتخذتها الصين ساعدت في مكافحة الفنتانيل في الولايات المتحدة.

يذكر أن في سنة 2019، اشتعلت أزمة بين بكين وواشنطن بسبب الفنتانيل، حيث ردت وسائل إعلام رسمية صينية آنذاك على اتهامات مسؤولين أمريكيين بأن الصين لم تتخذ إجراء صارما بشأن تدفق دواء الفنتانيل المخدر والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة.