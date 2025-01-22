رئيس بلدية مخيم البريج: لم يبق اي مربع سكني سالم في المخيم

العالم _ مراسلون

وقال دويك في مقابلة خاصة مع قناة العالم ،من وسط دمار المخيم، ان هناك 10 آلاف وحدة سكنية في مخيم البريج التي تم تدمير ما لا يقل عن 60 في المئة منها اي 6000 وحدة سكنية بشكل كامل، مضيفا ان الـ4000 وحدة سكنية المتبقية تضررت بشكل طفيف او بليغ.

واعتبر دويك هذا الدمار عبئا كبيرا على البلدية في هذه المنطقة.

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وقال ان الاحتلال كان يقصف البيوت الماهولة من دون اي انذار سابق وصرخات الناس كانت تُسمع من تحت الانقاض وهم يطلبون النجدة والاغاثة.

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هذا وخلف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 15 شهرا "دمارا غير مسبوقا في التاريخ الحديث"، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

ويعتبر مخيم البريج من المناطق الاكثر تضررا اثر قصف الاحتلال خلال الـ15 اشهر الاخيرة.