قائد الثورة : القطاع الخاص وصل إلى مستوى مقبول من التقدم رغم الضغوط الخارجية

العالم - ايران

واستقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم الأربعاء، جمعا من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص، حيث قدم عدد منهم آراءهم ووجهات نظرهم في هذا اللقاء الذي عقد في حسينية الامام الخميني (رض) في إطار فعالية "رواد التقدم".

وخاطب قائد الثورة الإسلامیة، الناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص الذين شاركوا في هذا اللقاء وقال: هل شبابنا وطلبتنا على علم بهذه التطورات التي نقلتموها هنا؟.

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وأضاف سماحته أن نشاطنا في مجال إظهار "التقدم وتحقيق الأحلام و الرغبات" قلیل و نحن بحاجة إلى عمل إعلامي كبير وينبغي المناقشة والتفكير في هذا المجال.

ودعا قائد الثورة الإسلامیة إلى زيادة المساعدات للقطاع الخاص وقال: قام عدد من الخبراء بتحديد القدرات والإمكانات وتحديد الخطط الاستثمارية وحلول المشاكل من أجل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%..

وأضاف: على المسؤولين الحكوميين متابعة هذه الأمور بجدیة وتنفيذها؛ ولا ينبغي لهم أن يقولوا إن ذلك مستحيل ويتطلب قدراً معيناً من الاستثمار الأجنبي.

وتابع قائلا: إن نمو الاقتصاد بنسبة 8% في عام واحد لا يصنع المعجزات، بل يجب أن يستمر وأن يتم توزيع أرباحه بشكل عادل حتى يكون له تأثير ملموس على حياة الشعب وينبغي تحقیق أقصى استفادة من المشاركة في منظمات ومجموعات کالبريكس.

وكان سماحته قد اشار العام الماضي، إلى أهمية إبلاغ الشعب بتفاصيل هذه الإنجازات، معبرًا عن تقديره للتقدم والقدرات التي حققها هذا القطاع.

وتفقد قائد الثورة الإسلامية ، أمس الثلاثاء معرض أحدث الإنجازات والقدرات للقطاع الخاص تحت عنوان الحدث الوطني "رواد التقدم".

ومنذ العقد الماضي، تُعقد لقاءات وأحداث سنوية تركز على القطاع الخاص في اقتصاد البلاد بحضور قائد الثورة.

وأشار سماحته العام الماضي، إلى أهمية إبلاغ الشعب بتفاصيل هذه الإنجازات، معبرًا عن تقديره للتقدم والقدرات التي حققها هذا القطاع.

یتبع..