“الكنيست” الصهيوني يصوت اليوم على مشروع ضم الأغوار

العالم _ فلسطين

وذكرت القناة السابعة العبرية ، أن وزير الأمن القومي الأسبق “ايتمار بن غفير” قرر التصويت لصالح القانون وذلك على الرغم من معارضته له خلال فترة شغله لمنصبه وزير للأمن القومي ، حيث طلب اليوم من أعضاء “الكنيست” عن حزبه التصويت لصالح القانون.

فيما دعى ليبرمان حزب الليكود للتصويت لصالح القانون الذي يعبر عن طموحات اليمين الإسرائيلي بضم الأغوار التي تشكل جزءاً كبيراً من أراضي الضفة الغربية والعدد الأقل من السكان.

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وسبق لليبرمان ان قدم ذات القانون للتصويت في آذار من العام 2023 ولكنه حظي بأقلية 14 عضو كنيست وبمعارضة أعضاء الائتلاف الحكومي وهم 65 عضو.