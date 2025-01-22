قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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مصادر لبنانية:جيش الاحتلال يفجر 8 منازل ببلدة الطيبة جنوبي البلاد
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سرايا القدس بالضفة:عملية الفندق بقلقيلية رسالة بان ايدينا تصل الى كل مكان
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سرايا القدس كتيبة جنين:مقاتلونا يخوضون معارك مع العدو في محيط المخيم
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الجهاد الاسلامي:ندين التهجير والتدمير والقتل في جنين ضمن حرب الابادة
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قائد الثورة: ارتكبوا كل ما استطاعوا ارتكابه من جرائم على غزة طيلة فترة عدوانهم
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قائد الثورة:أميركا قدمت كل امكانياتها للكيان الصهيوني ليرتكب الجرائم ضد غزة
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قائد الثورة: لولا الدعم الأميركي لكان الصهاينة ركعوا في الأسبوع الأول للعدوان
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قائد الثورة الاسلامية:غزة انتصرت والمقاومة ستبقى وما حدث شبيه بالاسطورة
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تحطم طائرة حربية للجيش الايراني في مدينة همدان بغرب ايران
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خطيب: الأميركيون يريدون تخلينا عن النووي والصواريخ والسلام مع الصهاينة