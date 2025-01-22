صنعاء تفرج عن طاقم سفينة إسرائيلية بالتنسيق مع حماس ووساطة عمان

العالم - اليمن

ووصل وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء لإجراء مباحثات وتفاوض مع حركة أنصار الله لإطلاق سراح طاقم سفينة "غالاكسي- ليدر" المحتجزة لدى الحركة منذ أكثر من عام.

والسفينة غالاكسي هي سفينة شحن لنقل المركبات، تابعة لشركة اسرائيلية، قامت القوات المسلحة اليمنية البحرية باحتجازها العام الماضي وتم تسليم قرار الإفراج عنها لحركة حماس للتفاوض مع الكيان الاسرائيلي ضمن صفقة تبادل الأسرى.

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وكانت صنعاء قد أعلنت التدخل العسكري لمساندة المقاومة الفلسطينية في غزة بعد أيام من العدوان والمجازر الاسرائيلية ضد الاهالي في قطاع غزة، واحتجزت السفينة الإسرائيلية "غلاكسي" في نوفمبر من العام 2023م.

‏وقالت مصادر إن سلطنة عمان بدأت وساطة مع صنعاء بناء على مطالب من دوائر غربية للإفراج عن طاقم السفينة وعددهم 25 شخصا من رعايا "بلغاريا والفلبين ورومانيا وأوكرانيا والمكسيك".

‏وكانت صنعاء قد ربطت مصير السفينة بقرار من كتائب القسام في غزة.

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