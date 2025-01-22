جنين .. تجدد الاشتباكات

العالم _ باختصار



يأتي هذا التصعيد بعد يوم دام استشهد خلاله 10 فلسطيينيين وأصيب 100 آخرون.



وأطلقت قوات الاحتلال عملية عسكرية على مخيم جنين تحت إسم "الجدار الحديدي".



جاءت العملية بعد 47 يوما من حصار أجهزة السلطة للمخيم وتنفيذها إعتداءات واسعة فيه.



مصادر محلية : الاحتلال فرض حصارا كاملا على مخيم جنين من جميع المداخل.



تستمر قوات الاحتلال في عرقلة عمل سيارات الإسعاف المتوجهة إلى المخيم لإنقاذ المصابين.



دعت حركة حماس، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وشبابها للنفير العام.



محافظ جنين كمال أبو الرب: حكومة الاحتلال بدأت بجنين لاستهداف مخيمات الضفة بشكل عام.



لجان المقاومة في فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في تحقيق أهدافه في جنين.



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