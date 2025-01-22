غوتيريش يحذر من تقسيم سوريا.. واجتماع إسرائيلي سري بشأنه

العالم - سوريا

وقال غوتيريش أثناء كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "تقسيم سوريا لا يزال أمراً وارداً، خصوصا مع وجود قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق شمال شرق البلاد، والتدخلات التركية، وكذلك التوغلات الإسرائيلية".

كذلك رأى أن "تنامي التطرف ممكن في البلاد".

كما شدد على أن "هناك خطر بأن تشعر "إسرائيل" أن هذه اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية، في إشارة منه إلى التوترات الأخيرة بفعل العملية التي بدأتها تل أبيب هناك بعد سريان وقف النار في قطاع غزة".

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يشار إلى أن تقريراً إسرائيلياً كان ذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي كان عقد اجتماعاً سرياً خصص لمناقشة اليوم التالي في سوريا، وانتهى باقتراح عقد مؤتمر دولي لتقسيم سوريا إلى كانتونات، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".

وقال التقرير إن محصلة الاجتماع السري رفيع المستوى الذي ترأسه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قدمت لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، الذي سيعقد بدوره في الأيام المقبلة، اجتماعا خاصا للنظر في الأمر.

وكشف أن الدعوة لتقسيم سوريا لمقاطعات أو كانتونات، سبق وناقشها مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون "كبار جدا" منذ سقوط نظام الأسد، بدعوى ضمان أمن وحقوق جميع المجموعات العرقية في سوريا، ولم يتم الكشف عن ذلك، إلا الآن.

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