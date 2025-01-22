إيران تكشف عن استراتيجيتها خلال رئاسة مجموعة آسيا بمجلس حقوق الانسان

العالم - ايران

وتحدث سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية المقيمة في مدينة جنيف "علي بحريني"، حول نهج الجمهورية الاسلامية خلال فترة توليها الرئاسة الدورية لمجموعة اسيا والمحيط الهادئ بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وكتب السفير بحريني عبر حسابه في منصة "اكس" اليوم: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تولت رئاسة مجموعة اسيا والمحيط الهادئ بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

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واضاف: نهجنا خلال فترة رئاسة هذه المجموعة، سيعتمد على الابداع والاجماع.

وأكمل: ان هذه المجموعة التي تتمتع بالثقافة والتجارب القيمة، قادرة على القيام بدور عظيم في سياق اثراء القضايا المتعلقة بحقوق الانسان؛ ونهجنا خلال تراس المجموعة هذه، سيعتمد على الابداع والتوصل الى الاجماع.