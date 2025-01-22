موجة استقالات قيادة الجيش تضرب بالكيان المحتل

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وصرح المحلل السياسي فضل طهبوب: هناك صراع داخل الكيان المحتل ويتفاقم هذا الصراع يوم بعد يوم وسيكون بداية لتفكك المجتمع الاسرائيلي .

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ولا تتوقف تهديدات اليمين المتطرف الداعية الى العودة الى الحرب بعد تنفيذ المرحلة الاولى من الصفقة وكان ذلك على لسان وزير المالية الذي اعلن رسميا بإسقاط الحكومة في حال لم تستأنف الحرب ويأتي ذلك رغم الرشوة السياسية التي تلقها من نتنياهو لبقائه بالحكومة.



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وقال المختص بالشأن الاسرائيلي محمد زحاكية: نتنياهو مأزق حتى لو تمت صفقة تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار بشكل كامل فان حكومته ستنهار تماما.



ويشهد الداخل الاسرائيلي انقسامات حادة بعد وقف العدوان على غزة سياسية وأمنية باتت تضرب استقرار واستمرار حكومة نتنياهو وفق التقديرات السياسة والامنية.