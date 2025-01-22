شهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح

العالم - خاص بالعالم



شهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، المصادر الفلسطينية قالت أن قوات الإحتلال الإسرائيلية أطلقت الرصاص على عدد من الفلسطينيين في الشابورة وسط رفح أثناء محاولتهم العودة لبيوتهم.



وسقط شهيد وأصيب أخرون جراء انفجار عبوة من مخلفات جيش الاحتلال قرب مفترق التوام شمالي القطاع. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على ساحل مدينة غزة.

شاهد إيضا...موجة استقالات قيادة الجيش تضرب بالكيان المحتل



جهاز الشرطة في قطاع غزة، قال أن جهاز الشرطة في القطاع تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات جراء العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت جميع المقار والمراكز الشرطية للتدمير، بالإضافة إلى حرق وتدمير المئات من المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.



وقال مدير المكتب الإعلامي في جهاز الشرطة في قطاع غزة محمد الزرقا: ننعى الى ابناء شعبنا الفلسطيني أكثر من 1400 شهيدا قضوا من جهاز الشرطة ومنتسبيه بالاضافة الى ما يزيد 1950 مصابا و211 أسيرا لدى الاحتلال الاسرائيلي.



واينما نظرت في قطاع غزة، ترى مشاهد كارثية، لا تراها في أي صراع أخر ولا حتى في الافلام.



أكثر من 80% من شمال القطاع تدمر جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، هذا ما أعلن عنه وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان.