غزة.. السلطة الفلسطينية خارج حسابات الكيان

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وذكر المكتب في بيان أنه على الرغم من محاولات السلطة الفلسطينية لخلق انطباع زائف بأنها تسيطر على معبر رفح فإن الإدارة الفنية للمعبر ستتم من قبل سكان غزة غير المنتمين لحركة حماس، وتحت إشراف جهاز الشاباك.

وأكد مكتب نتنياهو أن دور السلطة الفلسطينية سيقتصر فقط على ختم جوازات السفر في المعبر. وكان محافظ شمال سيناء تفقد معبر رفح من الجانب المصري مؤكدا قرب افتتاح المعبر لتسهيل دخول المساعدات بشكل أكبر خلال أيام.

وأضاف أن هناك بعض الإصلاحات تجري في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني، بعد تعرضه للتدمير في الفترة الماضية، وسيتم فتحه مباشرة فور انتهاء الإصلاحات.

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