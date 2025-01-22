القسام تنقل رسالة للاحتلال ببثها مشاهد جديدة عن استهداف قواته

العالم _ خاص بالعالم

ونفذت قوات القسام عملية اغارة على مبنى تحصن فيه جيش الاحتلال في منطقة النجيلي بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة و تحديدا في اليوم الثالث عشر من يناير كانون الثاني الجاري.

المشاهد تظهر رصد كتائب القسام حركات آليات الاحتلال الإسرائيلي، ثم التجهيز والاستعداد لتنفيذ الإغارة، ثم استهداف المبنى الذي كانت تتحصن بداخله قوة إسرائيلية بالقذائف المضادة للتحصينات.

اقرأ ايضا.. 'كمائن الموت'.. هذا ما فعله مقاتلو القسام في بيت حانون

وأظهرت القسام في مقطع الفيديو الذي عرضته عملية إطلاق القذيفة الأولى من قبل مقاتلي القسام على المبنى، ثم إطلاق القذيفة الثانية، فالثالثة.

وخلال عملية إطلاق القذائف على القوة الإسرائيلية، قال أحد مقاتلي كتائب القسام بصوت مرتفع: 'حتى يعرفوا أن هناك رجالا'.

القسام

كما وثقّت القسام أصوات الاشتباكات بين مقاتليها وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت المشاهد أيضا تفجير حقل ألغام في آليات الاحتلال في منطقة الكمين.