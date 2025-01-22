مكتب نتنياهو: لا سيطرة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح

العالم _ خاص بالعالم

بعد تصريحات من الجانب المصري أدلى بها محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور تؤكد قرب افتتاح معبر رفح. أكد مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لن تسيطر على المعبر.

وذكر المكتب في بيان أنه على الرغم من محاولات السلطة الفلسطينية لخلق انطباع زائف بأنها تسيطر على معبر رفح فإن الإدارة الفنية للمعبر ستتم من قبل سكان غزة غير المنتمين لحركة حماس، وتحت إشراف جهاز الشاباك.

وأكد مكتب نتنياهو أن دور السلطة الفلسطينية سيقتصر فقط على ختم جوازات السفر في المعبر، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يطوق معبر رفح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولا يسمح بعبور أي شخص من دون موافقة مسبقة.

وكان محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور تفقّد المعبر الحدودي الموجود في نطاق محافظته. وبشر بفتح معبر رفح البري من الجانبين، مما يسهل دخول المساعدات بشكل أكبر ومن المقرر أن يكون الافتتاح السبت المقبل.

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ونقل موقع 'والا' الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم إن ترامب سيبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية لاتفاق وقف النار.

وذكر الموقع أن الكيان الاسرائيلي سيطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة حماس في السلطة بغزة وأن تحكم القطاع جهة أخرى.

من جهته أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في استئناف العدوان على غزة اذا وافق ترامب على ذلك، فيما كشف مسؤولون عن تخوف تل ابيب من تواجد حماس القوي في غزة، خاصةً مع سعيِ الحركة لتشكيل حكومة متفق عليها بين الفصائل لإدارة القطاع، وهو الموقف الذي القيادي في الحركة باسل نعيم.