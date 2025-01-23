القضاء الإيراني يعلن تفاصيل إضافية عن انتحار الجاسوس السويسري

العالم – إيران

وقال جهانغير في مؤتمر صحفي إن هذا الشخص دخل في شهر أكتوبر الماضي إلى الحدود الإيرانية عبر منفذ دوغارون الحدودي بين إيران وأفغانستان بسيارته المزودة بالعديد من الأدوات الفنية متعددة الأغراض، وهو من مواليد دولة ناميبيا الإفريقية وكان يحمل الجنسية السويسرية، وبعد اجتيازه لعدة محافظات إيرانية وصل إلى محافظة سمنان وتم اعتقاله في منطقة دلتا العسكرية وهي منطقة محظورة الدخول، عندما كان يقوم بتصوير المنطقة المحظورة.

وأضاف جهانغير أن: هذا الشخص كان متهما بتصوير مناطق محظورة والتعاون مع دولة معادية/ وتم نقله إلى السجن وفي نفس الوقت تم إبلاغ السفارة السويسرية بطهران بذلك.

وتابع جهانغير أن: هذا الشخص كان نباتيا وقد تعاونت معه مصلحة السجون في سمنان بجميع الأشكال، وفي يوم الحادث الذي يوجد هناك فيلما مصورا عنه، يقوم الشخص المذكور بتناول الفطور واقفا، وفي فترة غياب سجين آخر يشاركه الغرفة يقوم بإطفاء الأضواء وفي مكان لا تصوره الكاميرات قام بشنق نفسه باستخدام الستار الخاص بالمرافق الصحية.

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن موظفي السجن وفور علمهم بالحادث حضروا إلى المكان لكن جهودهم لم تنجح في إنقاذ حياته وقد توفي.

وأضاف: وقد سمحت مصلحة السجون لوفد من السفارة السويسرية بالمجيء إلى المكان برفقة طبيب معتمد ومعاينة الجثة، حيث أيد هؤلاء أيضا وقوع الانتحار وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي في طهران بحضور ممثلين عن السفارة السويسرية، ومن ثم سلمت الجثة لهم.