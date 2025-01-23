شاهد.. كاميرا ’العالم’ توثق عودة سكان المناطق الحدودية في غزة

العالم - مراسلون

ورصدت كاميرا قناة "العالم" المشهد خلال تواجدها في شمال شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة، بالقرب من انتشار آليات الاحتلال الاسرائيلي والمنطقة الفاصلة التي يتواجد بها الاحتلال بعد انسحابه من مناطق متعددة من المنطقه الوسطى ومن مدينة غزة.

وأفاد مراسل قناة "العالم" محمد البلبيسي، أن الوصول الى هذه المناطق صعب جداً وخطر للغاية لان الاحتلال الاسرائيلي ينتشر بشكل كبير في هذه النقاطن وفي هذه المناطق الحياة صعبة جدا ولكن على الرغم من ان هذه المنطقة حدودية وقريبة من تواجد آليات الاحتلال الاسرائيلي هناك عدد كبير من العائلات والاسر الفلسطينية تصر على العوده الى منازلها المدمرة، وايضا اعادة بنائها والتواجد بها للخروج من واقع حياة الخيام والعودة الى هذه المناطق بعد 15 شهرا من الحرب والقتل والدمار.

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وأكد الاهالي في المنطقة على ثباتهم وصمودهم وتمسكهم بارضهم ومنازلهم رغم ما حل بها من دمار وباتت كومة من التراب، مشددين على ان ما تبقى من منازلهم المدمرة ورغم خطر قربها من انتشار قوات الاحتلال التي لازلات تمارس القتل بحق ابناء الشعب الفلسطيني أفضل حال من السكن في الخيام.

يسطر الاهالي في تلك المناطق نموذجا من الصبر والصمود والثبات يتحدوا المحتل بالعودة الى هذه النقطة الحدودية القريبة من اماكن تواجد جيش الاحتلال الاسرائيلي، اصرار يؤكد بتمسك الفلسطيني بالعودة الى ارضه.