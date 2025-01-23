"تحرير الشام" تستعرض بالأسلحة الثقيلة قرب حدود العراق

العالم - سوریا

واظهرت مقاطع فيديو قوات إدارة العمليات العسكرية لسوريا وهي تستعرض في دير الزور، فيما أظهرت المشاهد عدم الاكتفاء برفع العلم السوري الجديد بل وعلم "هيئة تحرير الشام".



ونقلت وكالة الأناضول عن قائد وحدة العمليات العسكرية "أبو وليد الديري"، أن الهدف من العرض إظهار القوة في دير الزور وضمان الأمن والاستقرار بمحيطها، مضيفا: "اتبعنا نهجاً ليناً في المنطقة، والآن بإذن الله نتجه لإظهار قوتنا"، مشيراً إلى أن العرض لاقى ترحيباً كبيراً من قبل الأهالي" حسب قوله.

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وذكر الديري أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لن تبقى بالمنطقة، مؤكدا أن قوات الإدارة الجديدة ستدخل بقية المناطق في البلاد.