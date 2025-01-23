ايران ترحب بموافقة اليمن على عودة طاقم السفينة المحتجزة الى بلدانهم

العالم - ايران

واشار علي بك الى جهود وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاشهر الاخيرة للافراج عن طاقم هذه السفينة قائلا اننا تابعنا الموضوع من خلال الاتصال بالجهات ذات الصلة في اليمن والاخوة في حماس، ونحن مرتاحون الان ان يعود طاقم هذه السفينة الى بلدان في ضوء تعاون انصار الله الصادق.

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وكان مصدر يمني خاص قد قال يوم امس لقناة "المسيرة" انه وفقا لاوامر قائد حركة انصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، تم الافراج عن افراد طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" الصهيونية بالتنسيق مع حركة حماس وبوساطة عمانية.