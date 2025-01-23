بالفيديو: رئيسا ’الموساد’ و’الشاباك’ في القاهرة.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

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العالم بعيون مترقبة يتابع تطبيق اتفاق وقف اطلاق نار في غزة على امل ان يكمل مراحله الثلاث بسلاسة و نجاح.

واذا كان من المقرر رسميا ان تكون مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة في الرابع من فبراير/شباط المقبل، لكنها بدأت فعليا من خلف الكواليس حيث توجه رئيس استخبارات الموساد الاسرائيلي ديفيد برنياع، والأمن العام الشاباك رونين بار إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث المرحلة الثانية من هذا الاتفاق.

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وبحسب قناة الثانية عشر العبرية لم ينتظر برنياع وبار اليوم الـ 16 من بداية المرحلة الأولى كما هو مقرر لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية وتوجها الى القاهرة لمناقشة مسالة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي.

هذا ومن المقرر ان يتمُ إطلاق سراحِ 8 أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد يحملون الجنسية الإسرائيلية كجزء من المرحلة الأولى من الدفعة الثانية، وقالت إنه تم إعداد البدائل لحركة حماس في القطاع مع الإمارات والسعودية.

ویبدو ان هناك صعوبات ما توجد في تنفيذ اتفاق غزة حيث اعتبر مبعوث الرئيس الأميريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن تنفيذ هذا الاتفاق أصعب من التوصل إليه وقال انه سيتوجه إلى المنطقة للمشاركة فيما وصفه بفريق إشراف خارجي منتشر في قطاع غزة وعلى حدوده لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا انه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إذا سارت الأمور على ما يرام.

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وتاتي تعليقات ويتكوف بمثابة أول تأكيد علني على استمرار المخطط سلفا على مفتشين خارجيين في غزة يشمل وجود مسؤولين أمريكيين.

وفي هذا السياق أفادت صحف عبرية أن الكيان الإسرائيلي بصدد تسلم أسماء ثلاث مجندات ومدنية أسيرات في قطاع غزة من حركة حماس تمهيدا لإطلاق سراحهن كما انه من المقرر أن تتسلم تل ابيب القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ 33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى.