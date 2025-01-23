بعد العملية الإسرائيلية.. نزوح فلسطينيين من مخيم جنين +فيديو

العالم - مراسلون

افادت مراسلة العالم، راية عروق، ان الاحتلال الاسرائيلي اجبر الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين باتجاه غربي مدينة جنين.

واشارت الى انه في منطقة دوار العودة يواجه الاهالي مأساة كبيرة خلال نزوحهم حيث ينكل بهم جيش الاحتلال ويقوم بالتحقيق معهم، حيث قام الاحتلال باحتجاز عدد من الفلسطينيين واعتقال عدد اخر.

واضافت ان الاوضاع الانسانية تتأزم، وسط تحليق لطائرات كوادكابتر على ارتفاع منخفض في مخيم جنين وتدعو اهالي المخيم للنزوح، مع وجود الجرافات العسكرية التابعة للاحتلال والمدرعات والترسانة العسكرية.

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